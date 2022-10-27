Число пострадавших при обстреле ВСУ нефтебазы в Шахтерске выросло до пяти | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 17:46 Число пострадавших при обстреле ВСУ нефтебазы в Шахтерске выросло до пяти Штаб теробороны ДНР сообщил о пяти пострадавших при обстреле ВСУ нефтебазы в Шахтерске РИА "Новости"

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Число пострадавших при обстреле украинскими боевиками нефтяной базы и железнодорожной станции в Шахтерске выросло до пяти. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ВСУ число пострадавших в Шахтерске выросло до пяти», — заявили в штабе.

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Также в Сети появились кадры с места происшествия. На место прибыли расчеты пожарных, в небо поднимается огромное облако густого черного дыма.

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Обстрелы ВСУ нефтебазы возобновились днем 27 октября. Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что националисты выпустили три ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, передал телеканал «Царьград».

В среду украинские военнослужащие также атаковали железнодорожную станцию в Шахтерске,12 топливных цистерн загорелось, огонь перекинулся на крышу здания.

Прибывшие на место оперативные службы не позволили возгоранию распространиться на стоявшие рядом 42 цистерны с топливом.