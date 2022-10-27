Ранения при обстреле ВСУ получили четыре жителя Шахтерска | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 16:22 Ранения при обстреле ВСУ получили четыре жителя Шахтерска Штаб теробороны ДНР сообщил о четырех пострадавших при обстреле ВСУ Шахтерска РИА "Новости"

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Врачи Шахтерска оказали медицинскую помощь четырем пострадавшим при обстреле украинскими войсками железнодорожного вокзала и нефтебазы. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Обстрелы города возобновились 27 октября. По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, ВСУ выпустили по Шахтерску три ракеты HIMARS.

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Донецкое агентство новостей со ссылкой на местных жителей уточнило, что пожары снова охватили нефтебазу и железнодорожную станцию.

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Накануне после обстрела города на железнодорожной станции Шахтерска загорелось 12 цистерн с топливом. Огонь перекинулся на крышу здания. Спасатели пригнали на место 10 машин. В качестве дополнительной помощи из Иловайска направили пожарный поезд.

Ликвидировали возгорание только утром. Как отметили в республиканском главке МЧС, пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и не дали сгореть еще 42 цистернам с топливом.