Число пострадавших после удара ВСУ по Алчевску в ЛНР возросло до 13

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ по Алчевску в ЛНР возросло до 13. Предварительно, погиб один человек. Об этом сообщил мэр города Альберт Апшев в комментарии ТАСС.

«14 пострадавших. Пока предварительно [из них один] погибший есть. Четверо детей пострадали, один в реанимации», — привело агентство слова Апшева.

После попадания украинского снаряда в многоэтажный дом, на двух этажах начался пожар. Сейчас, как отметил градоначальник, он ликвидирован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, МВД, взрывотехники, а также представители Совместного центра координации и контроля (СЦКК), сообщил Апшев.

«Определяют тип снаряда и направление, откуда был нанесен ракетный удар. Пострадал один подъезд, визуально нарушены конструктивные элементы здания: седьмой, восьмой, девятый этажи», — пояснил мэр Алчевска.

Порядка 12домов, по его словам, получили повреждения осколками стекла и взрывной волной. Причем, как заметил Апшев, эта цифра не окончательная. Также пострадали здания трех детских садов и школы.

ВСУ обстреляли Алчевск вечером, 6 августа. Снаряд попал в жилой многоквартирный девятиэтажный дом. После этого в многоэтажке начался пожар. Апшев сообщил, что администрация города приняла меры, для размещение лиц, у которых пострадало жилье.