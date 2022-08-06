ВСУ обстреляли Алчевск в ЛНР. Погиб мирный житель, более 10 человек пострадали

ВСУ обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на мэра города Альберта Апшева. В результате атаки погиб мирный житель. Более 10 человек получили ранения, среди них четверо детей.

Снаряд ВСУ попал в жилой многоквартирный дом После этого в многоэтажке начался пожар. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.

Видео: соцсети

«В данный момент возгорание: восьмой, девятый этаж. Предварительно, мы имеем 10 пострадавших различной степени тяжести, среди них четыре ребенка, один ребенок находится в реанимации», — сказал Апшев.

Он добавил, что это не один пострадавший дом. Всего снаряды повредили более 10 жилых зданий.



«Администрация города приняла меры, для размещение лиц, у которых пострадало жилье», — заявил мэр. Он пояснил, что пока людей временно разместят в учебном заведении.

Через некоторое время после первых сообщений об обстреле со стороны украинских военных, Генеральная прокуратура ЛНР сообшила о погибшем.

«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель», — привело слова ведомство «Луганскинформцентр.

Утром, 6 августа, украинские националисты ударили по школе № 21 в Донецке. Снаряды националистов повредили остекление и фасад учебного заведения.