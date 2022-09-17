Число погибших при атаке ВСУ на Донецк увеличилось до четырех | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 14:06 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших при атаке ВСУ на Донецк увеличилось до четырех Мэр Донецка Кулемзин сообщил о четырех погибших в результате атаки ВСУ

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Количество жертв в результате атаки украинских националистов на Донецк увеличилось до четырех. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются», — написал он.

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Кулемзин добавил, что в Ворошиловском районе Донецка обнаружили осколки от снарядов гаубицы CAESAR.

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Ранее стало известно об одной пострадавшей девушке. Помощь ей оказали оперативно прибывшие на место врачи скорой, писала kp.ru.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня уточнил, что украинские военные в общей сложности обстреляли Донецк шесть раз. Войска ВСУ выпустили 24 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров. Под обстрел националистов попали несколько районов Донецка: Петровский, Куйбышевский и Киевский.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что за прошедшие сутки бойцы ведомства уничтожили свыше 20 украинских националистов.

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