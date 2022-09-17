Союзные войска уничтожили более 20 украинских боевиков в ДНР за сутки | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 11:31 Поделиться Telegram

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Viber Союзные войска уничтожили более 20 украинских боевиков в ДНР за сутки Представитель НМ ДНР Басурин: за сутки в республике уничтожили более 20 военнослужащих ВСУ РИА Новости

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Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) и Вооруженные силы РФ уничтожили за сутки более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба НМ ДНР в своем Telegram-канале со ссылкой на официального представителя ведомства Эдуарда Басурина.

«Совместными действиями военнослужащих <...> уничтожено <...> более 20 человек личного состава», — подчеркнули в НМ ДНР.

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Противник, по данным ведомства, также потерял один танк, две гаубицы Д-30, один 120-миллиметровый миномет и две боевые машины пехоты.

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За сутки по территории ДНР украинские националисты выпустили более 240 различных снарядов, четыре мирных жителя получили ранения. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов, повреждения получили семь домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее Басурин рассказал об отдалении линии фронта от Горловки и объяснил, почему считает освобождение Донбасса священной войной, сообщило РИА ФАН.

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