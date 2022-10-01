Число погибших при обстрелах ВСУ в Донецке за сутки увеличилось до семи | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 23:08 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших при обстрелах ВСУ в Донецке за сутки увеличилось до семи Штаб теробороны ДНР: число погибших в Донецке при обстрелах ВСУ выросло до семи Pxhere.com

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Число погибших в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных в субботу возросло до семи. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате преступных действий украинских боевиков сегодня на территории ДНР погибли семь мирных жителей, еще девять получили ранения», — сказано в сообщении в Telegram-канале штаба.

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При этом СЦКК ДНР в своем Telegram-канале сообщил о четырех погибших и восьми раненых по данным на 22:00 1 октября.

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Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Донецка, сообщил ранее днем штаб территориальной обороны ДНР.

Изначально поступала информация об одном погибшем мирном жителе. Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил о двух пострадавших — женщины 1955 года рождения.

Он добавил, что в направлении Кировского и Куйбышевского районов ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, под обстрел попал и Киевский район, по которому ВСУ ударили тремя 155-миллиметровыми снарядами.

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