Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ | 360°

Спецоперация 01 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина погиб в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели мирного жителя в Кировском районе Донецка РИА «Новости»

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Мирный житель в Кировском районе Донецка погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения», — уточнили в публикации.

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Ранее мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела Кировского района ранен мужчина. Позже он добавил, что местный житель скончался.

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«По уточненной информации, в результате карательного обстрела Кировского района погиб мужчина 1948 года рождения в микрорайоне Текстильщик», — рассказал мэр.

По его словам, в результате обстрела ранения также получили две женщины 1955 года рождения. В Куйбышевском районе пострадало здание образовательного учреждения.

Мэр подчеркнул, что в направлении Кировского и Куйбышевского районов ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Под обстрел попал и Киевский район, по которому из населенного пункта Орловка ударили тремя 155-миллиметровыми снарядами.

Ранее сообщалось о ранении пяти мирных жителей за сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск.

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