Спецоперация 10 июня 2023, 15:14 Штабы двух бригад ВСУ поразили в ДНР и Харьковской области Минобороны: ВС России поразили за сутки штабы двух бригад противника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные поразили в ДНР и Харьковской области штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районах Рай-Александровки (ДНР) и Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ», — подчеркнул официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Реклама

По данным министерства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России в течение суток нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.

Всего с начала проведения СВО российские военные уничтожили 441 самолет противника, 238 вертолетов, 4563 беспилотника, 424 ЗРК, свыше 9840 танков и других боевых бронированных машин, более 1120 боевых машин РСЗО, 5071 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники.