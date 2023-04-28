Армия 28 апреля 2023, 07:55 Непрерывную работу ремонтных мастерских военной техники ЗВО показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео о безостановочной работе ремонтных мастерских в зоне СВО

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Военнослужащие ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе спецоперации проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники и вооружения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вместе с военными специалистами-ремонтниками технику ремонтируют и военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

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Армейские мастера проводят восстановительные работы любой сложности благодаря высокой квалификации и необходимому оборудованию.

«В нашем взводе, в основном, колесные легкие тягачи Урал 4320, также ремонтно-эвакуационные машины на базе Урала. Самое сложное, это условия погоды, очень много грязи, чернозем, бездорожье, распутица», — рассказал командир эвакуационного взвода с позывным «Медведь».

Ранее командир зенитного отделения рассказал о боевых задачах бронепоезда в зоне спецоперации.