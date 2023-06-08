Происшествия 08 июня 2023, 22:37 Ударный беспилотник ВСУ сбили на Херсонском направлении при эвакуации людей РИА «Новости»

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Ударный беспилотник ВСУ сбили на Херсонском направлении во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили экстренные службы региона, написал ТАСС.

«Подразделениями группировки войск „Днепр“ в одном из пунктов сбора эвакуируемого из зоны затопления населения недалеко от населенного пункта Голая Пристань сбит ударный беспилотник ВСУ», — привело агентство слова собеседника.

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В ликвидации летательного аппарата применялось стрелковое оружие, а также противодронные ружья.

Накануне ВСУ ударили по пункту эвакуации в Голой Пристане. В результате погибла беременная женщина. Власти региона заявили, что обстрел был намеренным. Его жертвами в общей сложности стали два человека.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. В рамках поездки политик провел совещание по ликвидации последствий частичного разрушения гидроэлектростанции.