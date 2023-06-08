08 июня 2023, 22:37
Ударный беспилотник ВСУ сбили на Херсонском направлении при эвакуации людей
Ударный беспилотник ВСУ сбили на Херсонском направлении во время эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили экстренные службы региона, написал ТАСС.
«Подразделениями группировки войск „Днепр“ в одном из пунктов сбора эвакуируемого из зоны затопления населения недалеко от населенного пункта Голая Пристань сбит ударный беспилотник ВСУ», — привело агентство слова собеседника.
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В ликвидации летательного аппарата применялось стрелковое оружие, а также противодронные ружья.
Накануне ВСУ ударили по пункту эвакуации в Голой Пристане. В результате погибла беременная женщина. Власти региона заявили, что обстрел был намеренным. Его жертвами в общей сложности стали два человека.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. В рамках поездки политик провел совещание по ликвидации последствий частичного разрушения гидроэлектростанции.
Беспилотники
Эвакуации
Херсонская область
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