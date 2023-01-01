Спецоперация 01 января 2023, 08:42 Четко и энергично. Работу мобилизованных артиллеристов ЗВО показали на видео Минобороны показало на видео работу мобилизованных артиллеристов ЗВО с пушками «Гиацинт-Б»

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Министерство обороны России показало на видео работу артиллеристов Западного военного округа на спецоперации. с применением 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б». В составе батареи этого орудия — военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации и прошедшие подготовку.

В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы, хоть они и недавно на передовой, работают «четко и энергично» и знают свое дело. Соединение ежедневно наносит огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Плановые цели — боеприпасы и склады горючего. Артиллеристы в рамках контрбатарейной борьбы выявляют и уничтожают гаубичные и реактивные батареи противника на большой дальности.

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«Рад, что я попал в артиллерию», — признался на видео один из мобилизованных.

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Второй назвал артиллерию «богом войны».

Пресс-служба Минобороны рассказала, что бойцы назвали одну из пушек Марией — в честь жен сразу двух военнослужащих.

«Жены что у него, что у меня Мария, и мы вдвоем начинали восстанавливать эту пушку — так ее и назвали», — отметили они.

По крайней мере одна из жен обо всем знает и гордится.

Пушка «Гиацинт-Б» предназначена для поражения живой силы как в укрытиях, так и в открытом пространстве.