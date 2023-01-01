Спецоперация 01 января 2023, 04:33 Российские артиллеристы рассказали о преимуществах орудия «Гиацинт-Б» Минобороны России рассказало об опыте артиллеристов при работе с орудием «Гиацинт-Б» РИА «Новости»

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Военнослужащие арт-батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа рассказали о преимуществах орудия и о подготовке перед отправкой в зону СВО. О службе мобилизованных рассказали «Известия» со ссылкой на Минобороны.

«В рамках СВО наше подразделение выполняет следующие задачи: поражает артиллерийские объекты противника, крытую и открытую пехоту, ведет контрбатарейную борьбу. Личный состав справляется с поставленными задачами и обязанностями на отлично. Со всеми трудностями справляемся на хорошо и отлично, несмотря на трудности», — рассказал командир батареи с позывным «Инструктор».

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«Гиацинт-Б» — 152-миллиметровая пушка для поражения живой силы в укрытиях или на открытом пространстве. Оружие также может поражать наблюдательные пункты, вооружение или технику противника.

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«Поражаем цели движимые и недвижимые, склады, технику, куда прикажу, туда бьем. Я работал автослесарем, так что с техникой мне работать интересно», — рассказал командир отделения батареи с позывным «Фин».

С 1 января 2023 года вступает в силу указ президента России об увеличении численности Вооруженных сил страны.