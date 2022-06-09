В ближайшие дни чеченские спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска в Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как сообщает Замид Чалаев с места событий, накануне они разгромили формирования теробороны и сил специальных операций Украины в количестве 58 человек. В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска», — написал Кадыров в своем Telegram-канале. В сообщении он также отметил, что для этого у них имеются все необходимые ресурсы и возможности.

Глава Чечни выразил уверенность, что жители Лисичанска в ближайшее время будут освобождены «от националистического и бандеровского гнета».

Ранее Кадыров заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока западные страны не отменят все антироссийские санкции и не извинятся. Об этом глава Чечни сказал в своем видеообращении, которое также было размещено в его Telegram-канале.