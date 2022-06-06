Кадыров призвал продолжать спецоперацию до полной отмены антироссийских санкций

Спецоперация на Украине должна продолжаться до тех пор, пока западные страны не отменят все антироссийские санкции и не извинятся. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Боевые действия должны длиться до тех пор, пока они все санкции не снимут и не принесут извинения», — сказал Кадыров в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее глава республики сообщил, что из Грозного на Украину отправили еще одну группу добровольцев. Перед участием в спецоперации мужчины прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. По словам Кадырова, в учебном заведении можно найти представителей практически каждого российского региона.

Российские войска продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сейчас российские военные завершают операцию в Святогорске. Этот город расположен в Донецкой Народной Республике.