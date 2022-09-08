«Готовы хоть сегодня». Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум | 360°

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«Готовы хоть сегодня». Власти Запорожья рассказали, когда проведут референдум

Член ВГА Запорожья Рогов заявил, что избирком региона готовит списки для референдума

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Власти Запорожской области готовы провести референдум о вхождении в состав России «хоть сегодня», однако процесс подготовки к нему занимает больше времени, рассказал «360» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Так он прокомментировал предложение провести голосование в День народного единства, 4 ноября.

«Тут дело не в дате. Тут дело в том, чтобы он был проведен как можно быстрее. Мы готовы хоть сегодня. Но понятное дело — это я готов. А есть избирком, который сейчас занят восстановлением списков избирателей», — объяснил ситуацию с датой проведения референдума Рогов.

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По его словам, списки избирателей были уничтожены, теперь их восстанавливают. Люди сами приходят и просят, чтобы их обязательно включили в перечни — жители намерены участвовать в голосовании.

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«У нас два главных правила. Это прозрачность и безопасность. Прозрачность обеспечивается путем гарантированного участия всех проживающих у нас людей. <…> Вторая составляющая — это безопасность. Это уже зона ответственности армии России, Росгвардии, нашей полиции и так далее», — отметил член главного совета ВГА.

Владимир Рогов напомнил о проведении крымского референдума в 2014 году. По его словам, тогда на полуострове списки избирателей были актуальными, поэтому голосование там удалось провести быстрее.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях следует провести 4 ноября. Политик отметил, что русские города обязательно вернутся «в родную гавань».

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