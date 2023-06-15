Спецоперация 15 июня 2023, 01:54 «Враг не продвинулся ни на шаг». Балицкий рассказал о ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ в Запорожье не продвинулись ни на шаг РИА «Новости»

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ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском фронте не продвинулись ни на один шаг. Такое заявление сделал врио главы региона Евгений Балицкий в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ-2023.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал он.

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Балицкий отметил, что основные бои сегодня идут на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР. По его словам, на линии фронта в регионе военные выстроили мощные укрепления. Туда по прямому указанию президента дополнительно доставили 20 противотанковых ракетных комплексов «Корнет», а также радиолокационные системы разведки «Зоопарк».

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики прекратили наступательные действия в Запорожской области из-за непогоды. На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта долгое время идут дожди. Из-за них активность противника на порядок снизилась.