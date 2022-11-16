Спецоперация 16 ноября 2022, 08:20 «Бросил нас и убежал». Украинские пленные пожаловались на безответственность офицера Украинские военные рассказали, как офицер специально отправил их на занятую позицию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские пленные рассказали РИА «Новости», что офицеры отправили их на уже занятую бойцами ДНР позицию «как пушечное мясо». Из-за этого мобилизованные почти сразу попали в плен. Журналисты пообщались с восьмью солдатами ВСУ, и все они кипели от возмущения халатностью своего командования.

Из Сумской области военнослужащих перебросили под Соледар и определили в пятый полк. Уже через 18 дней, в день первого выхода на передовую, они угодили в плен.

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«С пятого полка пришел офицер, взял 16 человек, отвел на позицию, а она уже была захвачена», — вспомнил один из мобилизованных, Сергей Грицай.

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Его товарищ Виталий Мартыненко добавил, что офицер довел бойцов лишь до половины дороги.

«Офицер знал, что позиция занята, нас тупо как пушечное мясо кинули», — отметил еще один украинский мобилизованный, Максим Писарев.

Мартыненко назвал офицера «тряпкой» и отметил, что он «просто утек, убежал — и все».

Ранее военный ВСУ рассказал, как попал в плен по глупости, перепутав российскую армию с украинской.