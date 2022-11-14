Спецоперация 14 ноября 2022, 09:08 «Что у тебя на шевроне?» Военный ВСУ перепутал российскую армию с украинской и попал в плен Военный ВСУ рассказал, как перепутал российскую армию с украинской и попал в плен

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Украинский военный рассказал, как перепутал российскую армию с ВСУ и в результате попал в плен. Видео с его признанием опубликовал РЕН ТВ.

Началось с того, что украинские солдаты приехали на позиции возле лесополосы — им велели нести дежурство в окопе. Рядом стояли «вроде наши гранатометчики», отметил пленный.

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«Ну, думаю, стоят и стоят. Они к нам не подходят — мы к ним не походим», — рассудил он.

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Однако никто не обращал внимания на этих гранатометчиков и на следующий день. Когда военные стали «как-то по-разному снаряды метать — эти туда, те туда», украинец заподозрил неладное. Он подумал, что ВСУ могли поменять позиции. На вторые сутки мужчина все-таки решился подойти и поговорить с одним из парней, чтобы выяснить, «сколько мы будем тут дежурить». Парень оказался представителем ВС России. Украинец рассказал ему, что он «из артдивизиона, который на усиление приехал». Обнаружив на его шевроне украинский флаг, российский военный заставил мужчину сложить оружие и пошутил, что покажет ему «новую позицию».