Спецоперация 11 сентября 2023, 18:52 «Бросайте оружие». Военнопленный ВСУ попросил сослуживцев вернуться домой Пленный боец ВСУ обратился с к сослуживцам с призывом бросить оружие РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский пленный обратился к своим сослуживцам, которые продолжают участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Минобороны России опубликовало обращение военного Руслана Полесовщикова в своем Telegram-канале.

«Бросайте оружие, возвращайтесь домой, оно того не стоит», — сказал он.

Реклама

По словам Полесовщикова, изначально мобилизованных готовили для службы в рядах территориальной обороны, однако отправили их на штурм. Украинское командование решилось на такие меры из-за сильной нехватки личного состава на фоне больших потерь.

Военнопленный рассказал, что его мобилизовали под угрозой уголовного дела. А во время боевой подготовки мужчина не получил все необходимые для боя навыки. Полесовщиков также отметил, что моральный дух у украинских солдат упал и «сражаться никто не хочет».

Ранее другой украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ опасно выходить в форме на улицы Киева. Это связано с тем, что жители украинской столицы могут принять их за сотрудников военкомата, которые раздают повестки.