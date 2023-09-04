Мир 04 сентября 2023, 06:00 Украинский пленный заявил об опасности передвижения по Киеву в форме Пленный ВСУ: украинским военным опасно ходить в Киеве в форме РИА «Новости»

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Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ опасно ходить в форме по улицам Киева. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что опасность связана с тем, что жители украинской столицы могут принять их за раздающих повестки сотрудников военкомата.

По словам украинского военнопленного, он был в Киеве примерно 1,5 месяца назад.

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«Ходим только в гражданке (гражданская одежда — прим. ред.), я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу», — отметил украинский военнопленный.

Кроме того, по его словам, военнослужащим в украинской столице стыдно носить форму из-за тех служащих военкоматов, которые «отмазывают» от службы.

Ранее пленный украинский капитан Евгений Низовцев рассказал, что командование ВСУ в самом начале контрнаступления поставило задачу за 12 дней дойти до Мелитополя, который стал административной столицей Запорожской области. Но планы киевского режима разрушили слабая подготовка и мотивация украинских военных, а также серьезная российская оборона.