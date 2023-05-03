03 мая 2023, 15:44
Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: контрнаступление ВСУ фактически уже началось
Контрнаступление украинской армии уже началось. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Запись его заявления опубликовала пресс-служба.
«Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — констатировал Пригожин, отвечая на вопрос издания «Накануне» об обстановке на линии боевого соприкосновения.
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Он добавил: если внутри фронт контролируют российские силы, то по периметру ситуация «выглядит не лучшим образом», поэтому не стоит говорить о том, насколько надежны наши фланги.
Глава ЧВК указал на то, что противник активизировался не только на фронте: об этом говорят диверсии, попытки атаки с беспилотников на российской территории.
«Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Может быть, дни», — закончил Евгений Пригожин.
ВСУ
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
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