Спецоперация 09 марта 2024, 10:02 Британские психологи прививали ВСУ чувство ненависти к российским бойцам Пленный боец ВСУ: британские психологи настраивают украинцев против солдат РФ Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Британские психологи во время курса молодого бойца внушают мобилизованным украинцам ненависть к военнослужащим ВС России. Об этом рассказал украинский пленный Владимир Бучок.

Он пояснил, что сам обучался в Великобритании. Его и других бойцов тренировали в использовании оружия, оказании первой помощи — и не только.

Реклама

«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жестко к ним относились, если взяли их в плен», — процитировало военнослужащего РИА «Новости».

Он отметил, что экипировку пришлось покупать за свои средства — бронеплиты, выданные в Британии, можно было проткнуть ножом, а каски оказались учебными.

В бригаде ВСУ, куда попал Бучок, царил низкий моральный дух, командиры заставляли солдат заниматься мародерством. Военнослужащие вынуждены были забирать мебель из домов, чтобы пустить ее на дрова, поскольку обеспечения не хватало.

Ранее другой украинский пленный, Александр Гуприн, признался журналистам, что с назначением нового главкома Александра Сырского в его подразделении рассчитывали на перемирие.