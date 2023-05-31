Спецоперация 31 мая 2023, 08:17 ВС России сорвали четыре попытки атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества Минобороны: ВС РФ четырежды сорвали попытки атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества РИА «Новости»

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Войска группировки «Центр» сорвали четыре попытки ВСУ пойти в атаку в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Попытки атаковать позиции российских войск предпринимали подразделения 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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«В результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерии группировки атаки были сорваны», — констатировал Савчук.

По его словам, украинские боевики понесли значительные потери в живой силе и были вынуждены отойти на прежние позиции.

Кроме того, глава пресс-центра группировки отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении удалось вскрыть и подавить позиции ствольной артиллерии противника, а также пять расчетов минометов 122-миллиметрового калибра. ВС России применили комплексы артиллерийской разведки.

Ранее, 28 мая, Минобороны также докладывало, что группировка войск «Центр» нанесла поражение ВСУ на Краснолиманском направлении и в районе Серебрянского лесничества.