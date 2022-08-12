12 августа 2022, 12:50
Бригада ВСУ под Соледаром потеряла более 2 тысяч бойцов
Минобороны РФ: 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла больше 2 тысяч бойцов
При наступлении союзных войск под Соледаром 14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла более двух тысяч бойцов, сообщило Минобороны РФ на ежедневном брифинге.
«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек», — объявили в министерстве.
Украинское командование вывело оставшуюся часть личного состава в тыл. За день до этого военные ликвидировали половину бойцов этой бригады.
Еще одно подразделение — 56-я мотопехотная бригада ВСУ — лишилось больше 70% личного состава. В момент нанесения высокоточных ударов ВКС России оно стояло вблизи населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики.