При наступлении союзных войск под Соледаром 14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла более двух тысяч бойцов, сообщило Минобороны РФ на ежедневном брифинге.

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек», — объявили в министерстве.

Украинское командование вывело оставшуюся часть личного состава в тыл. За день до этого военные ликвидировали половину бойцов этой бригады.

Еще одно подразделение — 56-я мотопехотная бригада ВСУ — лишилось больше 70% личного состава. В момент нанесения высокоточных ударов ВКС России оно стояло вблизи населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой Народной Республики.