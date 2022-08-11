Вооруженные силы России уничтожили более половины личного состава двух бригад ВСУ на Авдеевском и Артемовском направлениях в Донбассе. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях», — сказал Конашенков.

Он сообщил также о массовом дезертирстве националистов и их самовольном оставлении занимаемых позиций.

Минобороны также заявило об уничтожении ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова за сутки, а также локатора комплекса С-300 в районе Краматорска. Кроме того, российские военные сбили вертолет Ми-24 Украины в Днепропетровской области.

Комплексы ПВО России за прошедшие 24 часа сбили семь украинских БЛА, перехватили четыре снаряда РСЗО. Ведомство проинформировало о том, что за сутки удалось уничтожить 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов.