Бойцы ВСУ заявили о нехватке вооружения для борьбы против танков

Командиры украинской армии отправили военных вооруженных автоматами и небольшим запасом патронов против танков и гранатометов после чего перестали выходить на связь. Об этом в своем видеообращении заявили военные третьего взвода 46-й роты ВСУ. Видео разошлось по социальным сетям.

Они подчеркнули, что до выхода на передовую даже не знали против каких сил им придется выступать. Командование ничего им не говорило до последнего. В результате большое количество солдат погибли, а раненым не оказали никакой медицинской помощи.

Когда взвод отступил, то командование пригрозило предъявить им обвинение в дезертирстве. При этом военные подчеркнули, что готовы пойти в бой, но для этого им нужно качественное вооружение.

Ранее бойцы второго взвода этой же роты заявили, что в бой их заставили идти с оружием времен Первой мировой и Великой Отечественной войны, которые абсолютно бесполезно против современных минометов и гранатометов.

Они потребовали, чтобы руководство страны оценило поведение командования, которое пригрозило признать всех военных дезертирами после того, как под ударами авиации им пришлось отступить со своих позиций.