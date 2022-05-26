Украинские военные пожаловались на оружие времен Первой мировой

Украинские военные заявили, что их заставили идти в бой с оружием времен Первой мировой и Великой Отечественной войны, когда против них брошены современные вертолеты и артиллерия. Видео с их обращением к вышестоящему руководству опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Военные заявили, что артиллерийские удары сравняли их окопы с землей. Вести борьбу против современных вооружений с выданными им старинными автоматами и пулеметами невозможно.

Когда их позиции начали атаковать вертолеты и самолеты, командир дал приказ к отступлению, иначе бы никто из военных не выжил.

«Сейчас наше командование хочет сделать из нас дезертиров. Просим наше вышестоящее руководство принять решение и дать правовую оценку нашему командованию», — обратились бойцы ВСУ.

Ранее солдат 115-й бригады ВСУ, отказавшихся идти в бой из-за отсутствия тяжелой военной техники и подкрепления, обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО. Военные в своем видеообращении заявили, что командование отправило их на смерть.

О том, что командование ВСУ угрожает военным, которые отказываются выходить на передовую, рассказали сложившие оружие украинские военные. Они подчеркнули, что командиры грозили им расстрелом на месте за отказ идти в атаку, а тех, кто мог отступить, караулили заградотряды с гранатометами.