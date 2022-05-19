Группу из 2–2,5 тысячи националистов окружили под Лисичанском. У них есть выбор — сдаться или погибнуть. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале.

Ситуация в «треугольнике» под Северодонецком движется к развязке, по всему периметру идут наступательные бои. Все попытки выбраться из него пресекаются. Некоторые районы Северодонецка уже освобождены. Большинство поселков вблизи контролируется союзными силами. Так, союзные войска уже прошли Щедрищево, там началась зачистка.

Дорога Лисичанск — Артемовск простреливается луганскими и российскими войсками. Вдоль нее много сожженных военных автомобилей. На подходах к Лисичанску образовался новый котел — националисты окружены в районе населенных пунктов Горское и Золотое.

«У них варианты либо сложить оружие и выжить, либо продолжить сопротивление и погибнуть», — сказал Родион Мирошник.

По его словам, в нацбатальонах панические настроения. Боевики ищут любую информацию о тех, кто вышел с «Азовстали» в Мариуполе и сдался, чтобы решить, делать ли то же самое.

Тем временем военнопленные рассказали об условиях содержания в Еленовке. Их разместили в теплых помещениях, кормят трижды в день и оказывают медпомощь.