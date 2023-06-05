Спецоперация 05 июня 2023, 04:20 Большую часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожили еще в начале СВО Офицер ВС РФ: «золотой генофонд» ВСУ почти весь ликвидировали в начале СВО Официальный сайт президента Украины

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Более подготовленная и опытная часть украинских войск была ликвидирована еще в начале специальной военной операции. Об этом заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ с позывным Шмель в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что в первой половине спецоперации украинские националисты понесли очень много потерь. По большей части ВСУ лишились именно опытных бойцов, которые умели вести бой и были «закалены» благодаря военным действиям, проходившим в Донбассе.

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«И вот этот, можно так сказать, „золотой генофонд“ армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — отметил он.

Минобороны РФ неоднократно заявляло о существенных успехах российских военных в зоне СВО. Например, утром 4 июня националисты Украины пытались начать крупномасштабное наступление в пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

Как сообщили в ведомстве, украинская сторона ввела на поле боя две механизированные бригады из стратегических резервов войск. Также с ними были и другие подразделения, которые поддерживали миссию. Противник хотел прорвать оборону на уязвимом, по его мнению, участке фронта. Однако успехами боевики киевского режима похвастаться не смогут.

Попытка наступления была с треском провалена. Российская группировка «Восток» не дала врагам совершить план. В итоге боевики понесли серьезные потери. Они лишились 250 националистов, 16 танков, 21 бронемашины и трех БМП.