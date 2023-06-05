Спецоперация 05 июня 2023, 01:22 ВСУ попытались начать крупномасштабное наступление — Минобороны РФ Минобороны: ВСУ пошли в крупномасштабное наступление на 5 участках фронта утром 4 июня РИА «Новости»

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Украинская армия утром 4 июня предприняла попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Украина ввела в бой две механизированные бригады из стратегических резервов ВСУ, их поддерживали другие подразделения. Всего вражеская армия задействовала шесть механизированных и два танковых батальона.

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«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказано в сообщении.

Попытка наступления провалилась благодаря слаженной работе группировки «Восток». Противник понес серьезные потери: уничтожено более 250 боевиков, 16 танков, три БМП, 21 бронемашина.

В министерстве добавили, что в этот момент на одном из передовых пунктов управления на Южно-Донецком направлении находился начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.