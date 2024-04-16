Эксклюзив 16 апреля 2024, 20:13 «Большие вопросы». БПЛА в Татарстане могли запустить диверсанты с территории России Военный эксперт Михайлов: беспилотник в Татарстане могли запустить из России Телеканал «360»

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Удар беспилотником по Татарстану могли нанести диверсанты с российской территории. Таким мнением поделился военный эксперт Евгений Михайлов с ведущим «360» Антоном Шестаковым.

«Возникают большие вопросы: как подобный аппарат мог пролететь такое количество километров и, соответственно, попасть. Здесь вопросы к Минобороны РФ», — отметил он.

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По мнению Михайлова, если это не самолет, а беспилотник, то его могли запустить с территории России диверсанты. Он пояснил, что летательный аппарат точно не установлен, но в любом случае, даже, если это был легкомоторный самолет, то его дальность не превышает 1100 километров.

«Это значит, участвовали, наверняка, западные спецслужбы, наведение было определенное», — предположил военный эксперт.

Ранее редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что украинский беспилотник, рухнувший на объект инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель с помощью западных стран. По его словам, дрон запустили с Украины таким образом, чтобы он обошел российские ПВО.