Улицы в Севастополе назовут в честь героев спецоперации на Украине

В Севастополе начали сбор предложений по наименованию городских улиц в честь героев спецоперации на Украине, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, эту инициативу обязательно воплотят в жизнь, сообщил ТАСС.

По словам Развожаева, власти собирают все предложения от городской общественности. Он напомнил, что орденами Мужества и звездами Героя России уже награждали местных жителей, отличившихся в ходе спецоперации.

«Первоочередным образом мы будем увековечивать в топонимике именно наших севастопольцев, которые совершили подвиги», — рассказал губернатор Севастополя. На городском кладбище также создадут мемориальный комплекс, где увековечат память погибших военных.

Четырех бойцов 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота представили к званию Героя России, трое из них удостоились награды посмертно, рассказал глава госучреждения «Крымпатриотцентр» Герой России Дмитрий Полковников.

Два дня назад глава Минобороны России Сергей Шойгу наградил офицеров, участвующих в выполнении задач на Украине. Министр вручил военным медали «Золотая Звезда».