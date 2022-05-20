Более 1,3 млн украинцев переехали в Россию с начала спецоперации

Почти 1,4 миллиона беженцев с Украины приехали в Россию с начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуированы свыше одного миллиона 377 тысяч человек», — сказал он.

Шойгу сказал, что в этом есть заслуга личного состава. Он отметил, что они отважно и героически выполняли поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задачи. Шойгу поблагодарил личный состав за профессионализм, мужество и героизм.

За последние сутки из Мариуполя удалось вывезти 416 мирных жителей. За все время эвакуационных коридоров из города — они начались 5 марта — населенный пункт покинули 34 368 человек.