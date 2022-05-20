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    20 мая 2022, 13:03

    Более 1,3 млн украинцев переехали в Россию с начала спецоперации

    Шойгу заявил, что с начала спецоперации Россия приняла свыше 1,3 млн беженцев с Украины

    Александр Иванов

    Почти 1,4 миллиона беженцев с Украины приехали в Россию с начала спецоперации. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Более 1,3 млн украинцев переехали в Россию с начала спецоперации

    «Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения. Для этого на постоянной основе работают гуманитарные коридоры. С начала специальной военной операции из опасных районов народных республик, а также с Украины в Россию эвакуированы свыше одного миллиона 377 тысяч человек», — сказал он.

    Шойгу сказал, что в этом есть заслуга личного состава. Он отметил, что они отважно и героически выполняли поставленные Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задачи. Шойгу поблагодарил личный состав за профессионализм, мужество и героизм.

    За последние сутки из Мариуполя удалось вывезти 416 мирных жителей. За все время эвакуационных коридоров из города — они начались 5 марта — населенный пункт покинули 34 368 человек.