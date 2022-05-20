Более 400 человек эвакуировались из Мариуполя за последние сутки

Эвакуационными коридорами из Мариуполя за последние сутки воспользовались 416 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 19 мая до 08:00 20 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 416 человек, включая 46 детей», — написали представители ведомства.

По их словам, всех эвакуированных привезли в пункт оказания помощи эвакуируемому населению (ПОПН) «Безыменное». Его создали с помощью МЧС ДНР. В «Безыменном» беженцам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Часть эвакуированных остается в ПОПН, некоторые уезжают в Россию. Остальных передают под контроль Красного Креста и направляют на запад Украины.

Также представители ведомства рассказали, что начиная с 5 марта эвакуационными коридорами из Мариуполя в Безыменное воспользовались 34 368 человек. Списки попавших в ПОПН беженцев регулярно обновляют. С их помощью люди могут найти родственников и близких, которые пропали без вести.