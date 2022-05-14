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    14 мая 2022, 16:39

    «Большая семерка» не признает изменения государственных границ Украины

    Анналена Бербок: страны «Большой семерки» не признают изменения границ Украины

    Максим Зинкин

    Страны группы G7 не признают изменения государственных границ Украины. Об этом на пресс-конференции после встречи представителей стран клуба сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, написал ТАСС.

    «Большая семерка» не признает изменения государственных границ Украины

    «Мы не признаем изменение границ Украины, которые Россия попыталась изменить военной агрессией», — заявила она.

    Также страны «Большой семерки» сообщили, что продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это ей необходимо.

    «Действия России ухудшили перспективы развития мировой экономики», — говорится в сообщении G7.

    Накануне издание Reuters опубликовало статью, в которой говорится о мотивах поддержки Украины со стороны группы G7. По мнению авторов материала, «Большая семерка» преследует собственные задачи по усугублению глобальной изоляции России на международной арене.