«Большая семерка» не признает изменения государственных границ Украины

Страны группы G7 не признают изменения государственных границ Украины. Об этом на пресс-конференции после встречи представителей стран клуба сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, написал ТАСС.

«Мы не признаем изменение границ Украины, которые Россия попыталась изменить военной агрессией», — заявила она.

Также страны «Большой семерки» сообщили, что продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это ей необходимо.

«Действия России ухудшили перспективы развития мировой экономики», — говорится в сообщении G7.

Накануне издание Reuters опубликовало статью, в которой говорится о мотивах поддержки Украины со стороны группы G7. По мнению авторов материала, «Большая семерка» преследует собственные задачи по усугублению глобальной изоляции России на международной арене.