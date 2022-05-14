Reuters: страны G7 помогают Украине, чтобы навредить России
Страны «Большой семерки» поддерживают предоставление Украины военной помощи, чтобы навредить России. Об этом написало агентство Reuters.
«Главы МИД стран G7 поддержали предоставление военной помощи Украине на встрече в пятницу, чтобы углубить глобальную изоляцию России из-за спецоперации», — заявили авторы материала.
Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, входящие в «Большую семерку» страны впервые после окончания холодной войны показали такую сплоченность.
Также журналисты напомнили, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об оказании военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро. По его словам, Европа намерена усилить давление на Россию. Боррель выразил уверенность в том, что Евросоюз одобрит нефтяное эмбарго против РФ.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что страны G7 продолжат оказывать помощь Украине в финансовой и военной областях. Он подчеркнул, что члены «Большой семерки» едины в своем подходе к ситуации. В G7 входит Франция, а также Германия, Великобритания, Италия, Канада, США, Япония и Франция.