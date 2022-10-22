Более ста тысяч украинцев в Волынской области остались без света | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 23:25 Более ста тысяч украинцев в Волынской области остались без света Глава Волынской области Погуляйко: в регионе без света остались 102 тысячи жителей РИА "Новости"

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Более 100 тысяч жителей Волынской области остались без электроснабжения. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Юрий Погуляйко. Он заявил, что это произошло в результате попаданий ракет в энергообъекты.

«В течение дня Волынская область подверглась ракетным ударам по объектам энергетики в Луцке и Ковеле. В результате без электричества остались 102 тысячи абонентов по всей области», — написал Погуляйко

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По его словам, в некоторых районах также есть перебои с водоснабжением. На полное устранение неполадок со светом и водой уйдет несколько дней, заявил политик.

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Он посоветовал жителям пополнить запасы воды и свеч, зарядить по возможности телефоны. И призвал экономить электроэнергию в вечерние и утренние часы.

Ранее сегодня мэр Луцка Игорь Полищук сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что его восстановление невозможно.