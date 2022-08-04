Более 70 жителей ЛНР погибли с середины февраля

Почти 80 мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) стали жертвами агрессии ВС Украины (ВСУ) с начала обострения ситуации в Донбассе. Сообщение появилось в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«От агрессии ВСУ за период с 17 февраля погибли 77 человек, в их числе три ребенка, 229 мирных жителей получили ранения, из них 19 детей», — сказано в тексте.

Накануне стало известно, что в соседней ДНР погибла командир дивизиона реактивной артиллерии Ольга Качура (позывной Корса). Это произошло в результате обстрела рядом с Горловкой. Глава республики Денис Пушилин присвоил ей посмертно звание Героя ДНР.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Качуре звание Героя России, сообщили в Кремле.

Ольга Качура восемь лет воевала в Донбассе. До этого она работала в органах внутренних дел сначала следователем, а потом начальником штаба районного отдела полиции.