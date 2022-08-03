Полковнику ДНР Ольге Качуре посмертно присвоили звание Героя республики

Погибшей при обстреле около Горловки командиру дивизиона реактивной артиллерии Ольге Качуре (позывной Корса) посмертно присвоили звание Героя ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. Указ опубликован на его официальном сайте.

«За заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях <…> присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Качуре Ольге Сергеевне посмертно», — говорится в документе.

В своем Telegram-канале Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он отметил, что Ольга Кочура была отважным воином со стальным характером, но при этом милой и отзывчивой женщиной.

До обострения в Донбассе она работала в органах внутренних дел сначала следователем, а потом начальником штаба районного отдела полиции. В боевых действиях впервые она приняла участие в апреле 2014 года во время событий в Славянске.

Пушилин подчеркнул, что подразделение Корсы уничтожило большое количество военного оборудования и живой силы противника.

«Это огромная потеря для всех нас. От имени жителей Донецкой Народной Республики и от себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны», — подытожил глава ДНР.

Первым о гибели полковника Народной Милиции ДНР Ольги Кочуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Сегодня черный день для Горловки и Республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса», — написал он.