Спецоперация 15 апреля 2023, 14:01 Более 60 солдат ВСУ ликвидировали на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении более 60 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские части уничтожили более 60 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносили и авиация, и артиллерия группировки войск «Центр». Всего, по данным ведомства, противник лишился более 60 солдат.

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Скопления боевиков уничтожили в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Торское Донецкой Народной Республики.

Кроме живой силы, противник потерял две бронемашины, один пикап и две гаубицы.

С начала спецоперации российские силы разбили 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин и 4593 орудия полевой артиллерии, включая минометы.

Российские военные ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили секретный бункер НАТО и ВСУ. В нем размещались высокопоставленные украинские военные и наемники из стран НАТО.