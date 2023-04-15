15 апреля 2023, 14:01
Более 60 солдат ВСУ ликвидировали на Краснолиманском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении более 60 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские части уничтожили более 60 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары наносили и авиация, и артиллерия группировки войск «Центр». Всего, по данным ведомства, противник лишился более 60 солдат.
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Скопления боевиков уничтожили в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Терны и Торское Донецкой Народной Республики.
Кроме живой силы, противник потерял две бронемашины, один пикап и две гаубицы.
С начала спецоперации российские силы разбили 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин и 4593 орудия полевой артиллерии, включая минометы.
Российские военные ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили секретный бункер НАТО и ВСУ. В нем размещались высокопоставленные украинские военные и наемники из стран НАТО.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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