Мир 15 апреля 2023, 06:29 Российские военные ударом «Кинжала» уничтожили секретный бункер НАТО и ВСУ — СМИ kp.ru: ВС России ударом «Кинжала» уничтожили секретный бункер НАТО и ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные смогли сорвать планы украинского контрнаступления одним ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщил kp.ru.

Из материала следует, что запасной командный пункт бывшего Закарпатского военного округа ранее располагался в окрестностях города Львова. На этом объекте были размещены высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран НАТО.

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«По сути, это был объединенный штаб управления, состоящий из представителей НАТО, а также офицеров Минобороны Украины и генштаба ее вооруженных сил», — говорится в материале.

На этом объекте разрабатывались планы контрнаступления ВСУ, как отмечается в материале. Раскрыть место сосредоточения противника удалось узнать благодаря качественной работе космической, авиационной и агентурной разведки.

Минобороны России ранее сообщили, что группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 80 украинских военнослужащих. Также солдаты ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также гаубицы Д-30.