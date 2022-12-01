Важное 01 декабря 2022, 13:34 Более 60 бойцов ВСУ погибли во время неудачной атаки на Куземовку Минобороны России: на Купянском направлении войска сорвали атаку ВСУ на Куземовку в ЛНР РИА «Новости»

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Российские войска предотвратили нападение Вооруженных сил Украины вблизи Куземовки в Луганской Народной Республике. Об успешном бое на Купянском направлении рассказал журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украинские военные попытались пойти в атаку в сторону села Куземовка, но их остановили. Подразделения армейской авиации и артиллерии при помощи тяжелых огнеметных систем нанесли упреждающий удар и отбросили противника.

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«Уничтожены более 60 украинских военнослужащих и шесть танков», — сказал Конашенков на брифинге.

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Кроме того, ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин и четырех бронеавтомобилей.

При освобождении Андреевки на Донецком направлении ВСУ потеряли 40 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два танка. На Краснолиманском направлении ударили по ротной тактической группе вблизи Стельмаховки и сорвали нападение в Червонопоповке в ЛНР, а на Южно-Донецком направлении российские военные отбили контратаки у Новомихайловки и Владимировки ДНР.