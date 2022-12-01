Спецоперация 01 декабря 2022, 00:21 ВС России освободили поселок Андреевка в ДНР Минобороны сообщило об освобождении Андреевки в ДНР от украинских националистов Пресс-служба Минобороны

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Российские военные освободили от ВСУ поселок Андреевка в ДНР, сообщили в Минобороны. Там добавили, что войска продолжают успешное наступление для освобождения села Водяное.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что российские военные освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР. В ходе наступательных действий ВС России уничтожили до 50 бойцов ВСУ, а также их технику — четыре бронемашины и три самоходные артиллерийские установки.

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В районе поселка Новоселовское ЛНР украинские военнослужащие попытались атаковать позиции ВС России, но потерпели поражение. В Минобороны уточнили, что противника отбросили на исходные позиции. ВСУ потеряли до 50 бойцов, 10 танков, бронетранспортеры и артиллерийскую установку.

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Командиры подразделений ВСУ усомнились в целесообразности наступления на город Сватово в ЛНР. Они пожаловались, что у них недостаточно боеприпасов и вооружения, сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. По его словам, офицеры обратились к вышестоящему командованию за разъяснением о необходимости ведения боевых действий на этом направлении.