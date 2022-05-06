Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

Из Мариуполя за сутки, с 8:00 5 мая до 8:00 6 мая, эвакуировали еще 518 человек, в том числе 67 детей. Об этом сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Сейчас вывезенные из Мариуполя мирные жители находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Ведомство ведет списки эвакуированного населения.

С 5 марта в пункт оказания помощи населению «Безыменное» доставили 28 336 человек.

Штаб теробороны республики напомнил телефоны, по которым можно получить консультационную помощь по поиску пропавших родственников: +38 071-342-69-99, +38 062-342-69-99, +7 863-318-29-99. Звонки принимаются круглосуточно.

За предыдущие сутки из Мариуполя в Безыменное были эвакуированы 150 человек, среди которых 23 ребенка. А за день до этого украинский координатор ООН Оснат Лубрани доложил, что с завода «Азовсталь» в Мариуполе и из других районов удалось эвакуировать 101 мирного жителя.