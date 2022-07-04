Более 50 снарядов за полтора часа. Как Донецк пережил новый обстрел со стороны ВСУ

Украинские военные сегодня обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка. В общей сложности, по данным СЦКК ДНР, по городу за полтора часа выпустили 59 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Один из них угодил в детский сад, еще один — в жилой дом. «360» публикует видео с последствиями очередной атаки на столицу народной республики.

Жилой дом на Киевском проспекте, который попал под обстрел, загорелся, на место прибыли пожарные, чтобы ликвидировать последствия. В соседнем доме выбило стекла на первых этажах, местные жители в это время прятались в подвале.

По словам нескольких пенсионеров, в загоревшемся здании в этот момент никого не было. Жильцы покинули его раньше, потому что прилеты здесь происходили и раньше. Те, кто мог, выбрали более безопасное место. В основном это были пожилые люди, которые были вынуждены бросить свой родной дом, который обустраивали всю жизнь.

Еще один снаряд угодил в детский сад. Сотрудники успели спрятаться в убежище. Детей в саду не было. Воспитанники перестали его посещать из соображений безопасности. Садик уже оказывался под огнем еще в марте.