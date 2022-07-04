Горящие детские матрасы и горы битого стекла. ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана» и попали в детсад

Детский сад и жилой дом пострадали в результате обстрела Киевском района Донецка. ВСУ снова ударили по жилой инфраструктуре города.

Сначала местные жители подумали, что снаряд попал в пищеблок, но оказалось, что пострадало помещение, где проходят занятия воспитанников, расположена спальня детей. Корреспондент «360» побывал на месте обстрела.

В здании выбило окна на двух этажах, погнуло рамы, внутри здания все оказалось засыпано битым стеклом. На улицу вытащили загоревшиеся детские матрасы. Тушить самостоятельно их сложно — в городе большая проблема с водой. На место должны будут прибыть пожарные и ликвидировать последствия атаки.

Во время обстрела внутри здания не было детей, никто из воспитанников или сотрудников учреждения не пострадал.

Это уже далеко не первый раз, когда украинские военные атакуют жилые кварталы Донецка, разрушая дома мирных жителей и социальные объекты.

По данным военного корреспондента Руденко, ВСУ нанесли удар по Киевскому району города из РСЗО «Ураган». Было выпущено было восемь реактивных снарядов.