Спецоперация 08 марта 2023, 09:54 Более 40 снарядов выпустили ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области ВСУ обстреляли населенные пункты левобережья Днепра в Херсонской области в минувшие сутки Сайт президента Украины

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В ночь на 8 марта украинские войска выпустили 43 снаряда по населенным пунктам Херсонской области по левому берегу Днепра. Об этом в среду журналистам сообщили в экстренных службах региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Горностаевке, Голой Пристани, Кардашинке, Старой Збурьевке, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

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В настоящее время уточняется, есть ли жертвы среди мирного населения, сколько объектов пострадали.

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Тем временем российские войска взяли под контроль всю восточную часть Артемовска, где сейчас ведутся ожесточенные бои. Город является стратегически важной точкой, поскольку он дает путь к ключевым городам Донбасса. Поэтому, несмотря на большие потери, ВСУ не сдают его.