Спецоперация 22 февраля 2024, 14:01 Более 27 тысяч казаков приняли участие в спецоперации «Российское казачество»: в СВО уже приняли участие свыше 27 тысяч казаков

Читать 360tv в

Более 27 тысяч казаков приняли участие в спецоперации. Об их роли и достижениях в преддверии 23 Февраля рассказал сайт «Российское казачество».

Отмечается, что казаки участвовали в боях за Артемовск, освобождении Лисичанска, Золотого и Камышевахи, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы.

Реклама

В Добровольческий штурмовой казачий корпус входят бригады «Дон», «Сибирь», «Днепр», «Волга», «Терек». Казаки составляют основную часть вооруженных сил Лисичанской казачьей бригады имени Платова, батальонов боевого армейского резерва страны — отрядов «Ермак», «Форштадт», «Кубань», «Ростов» и «Тигр».

Впервые звание Героя России присвоили казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву. Посмертно это звание получил командир батальона «Терек» Владимир Попов. Среди казаков есть и другие Герои России, а также обладатели ордена Мужества, Герои ДНР и ЛНР.

С начала спецоперации госнаград удостоились 1350 казаков, еще более тысячи представили к наградам.

«Казаки — настоящие герои, храбрые защитники Родины и верные граждане своей страны», — подытожили авторы статьи.

Ранее историк Владимир Трут рассказал о происхождении запорожских казаков.