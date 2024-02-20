Общество 20 февраля 2024, 19:12 Запорожские казаки и украинцы. Есть ли что-то общее? Историк Трут: запорожские казаки и украинцы были разными социальными общностями РИА «Новости»

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Запорожские казаки не имеют ничего общего с украинцами. Это две абсолютно разные этносоциальные общности, которые всего лишь жили рядом. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут в лекции сайту «Российское казачество».

Историк отметил, что после распада Советского Союза народы начали активно интересоваться своей историей, изучать происхождение. Тогда и возник миф, обусловленный политико-идеологической конъюнктурой, будто основоположниками украинского государства были запорожские казаки.

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«Начали говорить о том, что и украинцы якобы — это потомки запорожцев, то есть удревнялась искусственно история Украины», — рассказал Трут.

При этом сами запорожские казаки очень удивились бы, узнав, что их считают потомками украинцев. Они с пренебрежением относились к крестьянам и пахарям, жившим в Малороссии.

«На момент рассвета Запорожской Сечи, это XV-XVIII века, украинцев как народа вообще не существовало», — напомнил профессор.

Запорожцы даже не ассоциировали себя с жителями Малороссии, да и те не называли себя казаками. При этом жили они рядом и оказывали друг на друга некое культурное влияние.

Запорожскую Сечь, где жили казаки, распустили. В 1792 году Екатерина II подписала указ, по которому черноморских казаков, прямых потомков запорожцев, переселили на прикубанские земли. Со временем там и основали Черноморское казачье войско.

«Даже потом, уже при Николае I, в 1828 году, на родину в Россию вернулись и казаки Задунайской Сечи, которые ушли, не согласившись с указом Екатерины о роспуске Сечи, в турецкие владения. А в 1828 году они вернулись и тоже влились в Черноморское войско на Кубани», — заключил историк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский «включил» Кубань в «исторически населенные украинцами территории РФ». Помимо Краснодарского края он «внес» в список еще пять регионов России: Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области. Претензии Зеленского на российские земли назвали актом вопиющего передергивания истории. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту выдвинуть требования на египетские пирамиды.