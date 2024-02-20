20 февраля 2024, 19:12
Запорожские казаки и украинцы. Есть ли что-то общее?
Историк Трут: запорожские казаки и украинцы были разными социальными общностями
Запорожские казаки не имеют ничего общего с украинцами. Это две абсолютно разные этносоциальные общности, которые всего лишь жили рядом. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут в лекции сайту «Российское казачество».
Историк отметил, что после распада Советского Союза народы начали активно интересоваться своей историей, изучать происхождение. Тогда и возник миф, обусловленный политико-идеологической конъюнктурой, будто основоположниками украинского государства были запорожские казаки.
Реклама
«Начали говорить о том, что и украинцы якобы — это потомки запорожцев, то есть удревнялась искусственно история Украины», — рассказал Трут.
При этом сами запорожские казаки очень удивились бы, узнав, что их считают потомками украинцев. Они с пренебрежением относились к крестьянам и пахарям, жившим в Малороссии.
«На момент рассвета Запорожской Сечи, это XV-XVIII века, украинцев как народа вообще не существовало», — напомнил профессор.
Запорожцы даже не ассоциировали себя с жителями Малороссии, да и те не называли себя казаками. При этом жили они рядом и оказывали друг на друга некое культурное влияние.
Запорожскую Сечь, где жили казаки, распустили. В 1792 году Екатерина II подписала указ, по которому черноморских казаков, прямых потомков запорожцев, переселили на прикубанские земли. Со временем там и основали Черноморское казачье войско.
«Даже потом, уже при Николае I, в 1828 году, на родину в Россию вернулись и казаки Задунайской Сечи, которые ушли, не согласившись с указом Екатерины о роспуске Сечи, в турецкие владения. А в 1828 году они вернулись и тоже влились в Черноморское войско на Кубани», — заключил историк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский «включил» Кубань в «исторически населенные украинцами территории РФ». Помимо Краснодарского края он «внес» в список еще пять регионов России: Ростовскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую и Воронежскую области. Претензии Зеленского на российские земли назвали актом вопиющего передергивания истории. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил украинскому президенту выдвинуть требования на египетские пирамиды.
Владимир Зеленский
Крым
Россия
История
Украина
Запорожская область
Реклама
Реклама